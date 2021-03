Le Lavandou hors saison

Le port du Lavandou est presque encore endormi. Le soleil se lève à peine, Michel Sevenier est debout depuis cinq heures du matin. Pour lui, la pêche du jour n'est pas abondante, mais elle est un concentré des richesses de Méditerranée. Pendant l'hiver, les conditions sont aléatoires avec le vent et la houle. Mais pour Michel, être en mer c'est plus qu'un métier, c'est une passion qui colle à la peau. Sur le quai, Michel est attendu de pied ferme. Il n'y a pas de tickets comme à la poissonnerie. Ici, le pêcheur connaît tous ses habitués. Ces derniers se pressent chaque matin pour acheter ses produits. Lisette, elle, est une habituée qui vit au Lavandou depuis 30 ans. Tous profitent du calme de la station balnéaire du Lavandou, très fréquentée en été, qui retrouve une douce torpeur en hiver. Les plages sont presque désertes et les collines sont préservées. Juste au-dessus de la plage Saint-Clair, Laurent Martin, apiculteur depuis trois générations, a installé des ruches avec une vue imprenable sur la Méditerranée.