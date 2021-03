De Berck-sur-mer au Touquet-Paris-Plage

À Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais), la baie d'Authie transporte ailleurs. Tout commence par un rendez-vous à ne pas rater. Chaque jour, à marée basse, une digue se découvre et permet aux promeneurs d'aller admirer les phoques de l'autre côté. Certains viennent de très loin pour photographier ce spectacle. La ville de Berck possède également un riche passé maritime. À l'époque, son port était le plus grand de l'Hexagone. Vers 1900, plus de 100 bateaux y étaient posés. D'ailleurs, le musée de France Opale Sud expose 400 tableaux qui racontent la vie des marins. Une source d'inspiration pour beaucoup de peintres. À Touquet-Paris-Plage, on a droit à un tout autre décor. Un détour dans la biscuiterie est de mise. On y fabrique un petit palmier baptisé "Nuage sur le Touquet". C'est Alexandre de Rick qui y est maître biscuiter et il fabrique tout sur place. Parfois, il invente des recettes, par exemple, de biscuits salés avec des produits de la région. Dans la boutique, les clients se régalent. Si la manufacture n'est vieille que de cinq ans, elle a déjà une réputation. "Tout le monde connaît ici", a témoigné un client.