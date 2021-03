La baie de Somme

Lorsque la baie de Somme se réveille au soleil levant, elle brille comme un bijou, une émeraude sertie de banc de sable blanc. Ce vendredi matin, la marée basse laisse à nu cette exceptionnelle échancrure marine. Les bateaux posés sur le sable attendent le retour de l'eau pour s'échapper. C'est l'occasion aussi de découvrir les travailleurs de la baie, dans un chenal rempli de vase. Renée Michon est l'une des dernières verrotières de la baie. Elle ramasse les vers de vases pour les vendre aux pêcheurs. Cela fait plus de 53 ans qu'elle fait ce métier. Elle travaille dans la baie toute l'année, les pieds dans la vase. Écouter la baie chanter en communion avec la nature, voilà ce que font les gens d'ici. Le domaine du Marquenterre s'étale sur 1 000 hectares, un espace de sable dans lequel le cheval de la baie se sent bien. Le passage dans une grande bâche d'eau est toujours spectaculaire. Et la baie s'offre enfin au regard. L'impression de la naissance du monde est forte ici. Philippe Carré, lui, cuisine les produits de la baie et c'est la pleine saison de la Saint-Jacques.