Balade entre Hardelot et le Boulonnais

Aujourd'hui, le défi est de grimper au sommet du mont Saint-Frieux qui surplombe la station balnéaire de Neufchâtel-Hardelot. Situé à deux pas de la mer, le site est superbe. À 152 mètres d'altitude, on est sur une dune plaquée. Le site vertigineux est ouvert à la promenade toute l'année et par tous les temps. Sur la plage, la station est presque déserte hors-saison. À l'heure du déjeuner, Antoine nous propose d'aller chez Blandine. Dans le Nord, on se reçoit à la maison. Au menu : un welsh, plat typique du Nord. Il a été inventé à Boulogne-sur-Mer au XVIe siècle par les soldats d'Henri VIII qui attaquaient la ville. Après un repas copieux, c'est l'heure de partir. Direction Desvres (Pas-de-Calais) pour se réchauffer au coin du feu. Ici, on fabrique des poêles en faïence taillées sur-mesure. C'est Florian Grare qui dirige l'atelier. En coulisses, les artisans décorateurs sont en fait des artistes. Chaque faïence est peinte délicatement à la main. En fin de journée, le soleil se faufile entre les branches des arbres pour aller se coucher.