A la découverte du Loir-et-Cher : les écuries d'Arcadie

Dans l'écurie d'Arcadie, étalons, juments et poulains profitent des prairies du Loir-et-Cher. C'est surtout pour les grands espaces de Maray que son propriétaire, Katia Crozet, s'y est installée avec sa large palette de chevaux. Dans son domaine, doté également d'un musée consacré à l'histoire de l'homme et du cheval, Katia propose des soirées cabaret et des reconstitutions historiques. Une belle façon de découvrir la campagne du Sud du Loir-et-Cher. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 07/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 7 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.