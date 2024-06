À la découverte du marché d'Audruicq et sa belle ambiance

Le marché d'Audruicq (Pas-de-Calais) commence toujours au chant du coq. Car ici, on trouve encore beaucoup d'animaux vivants, et c'est totalement unique dans la région. Mais ce qui se vend le plus évidemment ici, ce sont les poules pondeuses. On trouve aussi des poules d'ornement, ce coq majestueux, un dindon royal, ou encore ces lapins comme des géants des Flandres, pour le plus grand bonheur des enfants. Le marché d'Audruicq a lieu toutes les semaines sur la place et on compte une centaine d'exposants. Notre coup de cœur, c'est Michel. Il vient ici toutes les semaines, c'est un fidèle. Michel adore chanter. Le problème, c'est qu'il oublie souvent les paroles des chansons. Ne repartez pas d'Audruicq sans une barquette de fraises. C'est de saison et c'est local. Elle vient de Landrethun (Pas-de-Calais), un village à côté. La Mara des bois est une spécialité très sucrée. "Elles sont délicieuses", confirme une dame. Il existe un stand ici pour voter Audruicq, n'oubliez pas. TF1 | Reportage S. Hembert, T. Joire