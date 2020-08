À la découverte du marché de Dinard sous la chaleur

Au marché de Dinard ce jeudi matin, le poissonnier faisait le plein, avec l'araignée de mer comme star de l'étal. Les fruits sans modération sont également au menu de la journée. Les 26 °C de l'après-midi sont les bienvenus sur la Côte d'Émeraude où les habitants n'ont pas trop l'habitude de la chaleur. Les estivants en profitent pleinement, tout en restant prudents. En ce qui concerne le masque, seuls les commerçants et les clients doivent en porter. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 6 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.