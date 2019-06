A la découverte du marché de Matignon, fierté de ses habitants

Lieu de rencontre avec les amis et les voisins, le marché de Matignon, dans les Côtes-d'Armor, n'est pas en lice pour le concours du plus beau marché 2019. Les habitants souhaitent cependant que l'année 2020, il figure dans le palmarès. Ce marché se tient chaque mercredi. On y trouve, entre autres, des viandes rôties, des saucissons, des fruits et légumes, sans oublier les délicieuses crêpes de la nouvelle crêpière. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.