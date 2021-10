À la découverte du marché flottant de Ganvié au Bénin

Le jour est à peine levé sur la cité lacustre de Ganvié et déjà qu'Estelle Houyne, commerçante, attend ses clients. Comme des dizaines de femmes, elle tient sa petite boutique sur sa pirogue, au beau milieu du lac Nokoué. C'est là que se déroule le marché flottant. Et il va de soi que les clients viennent acheter leur repas en pirogue. En effet, il s'agit du seul moyen de transport à Ganvié. Le marché flottant est un rendez-vous incontournable dans celle que l'on surnomme "la Venise de l'Afrique". Une cité lacustre construite il y a trois siècles et parsemée de maisons en bois sur pilotis avec son mode de vie si particulier. Adèle Akpamagbo vit dans l'une de ces maisons. Chaque matin aux aurores, la jeune femme prépare sa marchandise qui provient de la capitale économique. Avec son épicerie flottante, elle peut gagner jusqu'à dix euros par jour et subvenir aux besoins de sa famille. Légumes, vêtements, et même du bois, on trouve de tout sur le marché de Ganvié.