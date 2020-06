Paysages exceptionnels (3/4) : le méandre exotique de Queuillee

La commune de Queuille (Puy-de-Dôme) abrite une richesse naturelle exotique qui ressemble à la forêt d'Amazonie. Avec ses 150 km, la Sioule ne peut rivaliser ni en puissance ni en longueur avec le mythique fleuve Amazone, mais son plus beau méandre s'est formé comme tous les autres dans le monde. En descendant de la colline de Queuille, la végétation y est luxuriante et exubérante grâce aux conditions météorologiques de la localité. Découvrez les particularités de ce paysage exotique en images.