À la découverte du musée du jouet à Pézenas

Dans un musée de jouets à Pézenas, dans l'Hérault, s'amuser est le mot d'ordre. Ouvert par un couple collectionneur de jouets anciens depuis 30 ans, il renferme des trésors inespérés. Valter Musso, l'un des propriétaires, est un ancien pilote de rallye et vouait une passion pour les voitures. Des activités trop dangereux et trop chers qui l'ont poussé à investir dans les jouets. La danseuse de cirque, le Harlem des années 40, les petites voitures... chaque jouet y est un témoin de la société.