À la découverte du parc des Loups de Chabrières dans la Creuse

Si vous croisez leurs yeux jaunes dans la nuit, la légende dit que vous pourriez être maudit. Quand la lune se lève, les loups et les mythes qui l'entourent ressurgissent. Depuis toujours, les loups alimentent de nombreux fantasmes. Mais sont-ils vraiment justifiés ? Chaque jour dans ce parc animalier, des dizaines de curieux viennent découvrir cet animal mystérieux. Ici, pas besoin de chasser. Les loups mangent, par exemple, les invendus des supermarchés aux alentours. Les soigneurs n'entrent que quelques secondes dans l'enclos pour les nourrir. C'est leur seul échange avec les loups. Ces derniers sont au plus près de leur état sauvage. Les 35 loups vivent au milieu d'hectares de forêts, à près de 700 mètres d'altitude. Pour les passionnés, il est idéal de les observer ici. Un photographe amateur vient dans le parc depuis dix ans. Il attend parfois longtemps à l'affût. Depuis le mois de mai, il est même possible d'observer les louveteaux. Deux d'entre eux sont sortis de leur tanière il y a quelques semaines. Une chance pour pouvoir mieux comprendre le comportement de l'animal.