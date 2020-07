À la découverte du patrimoine alsacien conservé dans l'Écomusée d'Ungersheim

Situé en Alsace, l'Écomusée d'Ungersheim est le plus grand musée à ciel ouvert du pays. Il s'agit d'authentiques maisons à colombages dans lesquelles des artisans partagent leur savoir-faire avec le public. Typique du début du XXe siècle, le village alsacien ne contient que des habitations en péril, démontées puis reconstituées il y a 35 ans. Découvrez également les spécialités culinaires de la région.