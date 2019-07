A la découverte du plateau des Mille étangs, le paradis des pêcheurs

Le plateau des Mille étangs, se situe dans le Sud du massif des Vosges, en Haute-Saône. Il s'agit d'un endroit où les pêcheurs s'y pressent pour nourrir leur passion. Des gîtes de pêche y sont d'ailleurs présents pour apprendre cette pratique. Il est à noter que l'on peut pêcher durant toute l'année dans ces étangs et y déguster les poissons qui caractérisent la région. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.