A la découverte du plus vieux moulin à papier du pays

Au XVIIe siècle, au cœur de l'Auvergne, on comptait pas moins de 300 moulins à papier. Le moulin Richard de Bas est le dernier du pays encore en activité. Dans sa bâtisse vieille de six siècles, classée monument historique, on découvre le processus de fabrication du papier. Les gestes, lents et délicats, sont ceux d'antan. De même que le matériel. Un savoir-faire transmis de génération en génération. Grâce à l'eau limpide du ruisseau de Laga, il produit près de 2 000 tonnes de papiers par an.