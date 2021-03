Le Rayol-Canadel-sur-Mer

Le Rayol-Canadel est un balcon sur la mer. Entre les rochers, ce village de 400 habitants est une station balnéaire bien connue l'été. Mais en hiver, il vit au rythme de la Méditerranée. Une source d'inspiration pour Béata Pobolska. Cette céramiste polonaise est venue s'installer dans le Var il y a 20 ans. Avant le retour de touristes, elle profite de l'hiver pour créer dans son atelier des pièces de céramique aux couleurs de la Provence. Au Rayol-Canadel-sur-Mer, tout le monde se connaît. En hiver, il n'y a que deux commerçants pendant les jours de marché, mais André Delmonte a ses petites habitudes. Ce restaurateur va cuisiner son plat préféré : la bouillabaisse, à la fois simple et savoureux. Pour la promenade digestive, direction la plage. L'hiver, on ne peut pas encore y déposer sa serviette, mais on y balade en regardant bien le sable. De couleur rouge, celui-ci est particulièrement rare et naturel. La station balnéaire est née dans les années 20, avec la démocratisation des bains de mer.