A la découverte du refuge de Val d’Allos dans les Alpes-de-Haute-Provence

Au bout d'une route sinueuse, dans un refuge isolé à 2 200 mètres d'altitude, on ne s'attend à trouver que des plats simples et faciles à préparer. Mais le couple qui tient l'auberge depuis 22 ans a décidé de faire tout le contraire. "La route est compliquée donc il faut vraiment que les gens mangent quelque chose de différent pour venir jusqu'ici", explique Sophie Pascalis, la gérante. Il y a par exemple les ravioles de l'Ubaye aux pommes de terre. Sophie en façonne jusqu'à 500 par jour à la main. Autre spécialité : les petits macarons d'Allos. Pierre Pola, lui, prépare gigots et cochons de lait dont la recette doit rester secrète. Gérer un refuge, c'est aussi s'occuper de ses hôtes et faire découvrir la nature environnante. Dans cet ancien relais agricole, les clients recherchent un peu de confort. Le luxe ici, c'est l'authenticité. Les dîners sont éclairés à la bougie, comme autrefois, et les plats s'enchaînent avec générosité. Ces dîners de spécialités se réservent au moins 24 heures à l'avance. Ils affichent souvent complet.