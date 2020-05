À la découverte du sanctuaire de Vézelay

Avec son imposante basilique, Vézelay (Yonne) est classée "ville sanctuaire". Construit au XIIe siècle, cet édifice fait de la ville le point de départ traditionnel du pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Ce lieu historique et spirituel est pour le moment fermé au public lors des offices religieux. Même si la cité est bien calme pour un mois de mai, son charme reste intact. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.