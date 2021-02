A la découverte du Ségala, le Pays des 100 vallées

Le matin, le Ségala a des reflets d'argent. La campagne est givrée et le ciel pur. Au Nord, on devine les monts du Cantal ainsi que l'Aubrac enneigé, et au Sud, les Pyrénées. C'est un pays de creux et de bosses, un plateau entaillé par des vallées profondes où l'on se plaît à s'enfoncer. Des randonneurs de Rieupeyroux profitent d'ailleurs de cette journée pour rejoindre l'un des points culminants du Ségala, à environ 400 mètres de dénivelé. On appelle le Ségala "le Pays des 100 vallées". Mais même les "enfants du pays" n'ont jamais essayé de compter. La plus grande d'entre-elles, c'est le Viaur. Enjambé par un immense viaduc métallique de 1902 ou par le petit pont de Cirou du XIVe siècle, il était une frontière territoriale, politique et religieuse. Un de ses hameaux était le passage vers "un Ségala paysan et laborieux", qui avait pour pain quotidien du seigle et des châtaignes. En outre, les plateaux ont été défrichés seulement dans le dernier quart du XIXe siècle. Chapelles, vignes, moulins... on se plaît aujourd'hui à découvrir une partie du patrimoine et de la légende de cette région naturelle d'une beauté authentique.