A la découverte du superbe spectacle des champs de lin en fleurs en Normandie

Des milliers de points bleus... Au cœur de la campagne normande, le contraste est saisissant. Le lin est en fleur et c'est un paysage si éphémère qu'il faut l'immortaliser. "C'est beau, c'est magnifique, c'est champêtre, c'est l'été, c'est le soleil" , "Le panachage de couleurs, c'est magnifique ! C'est un grand bol d'air et on en a quasiment besoin tous les jours. C'est un vrai moyen de se ressourcer", lancent des habitants. Ici, chaque année, la floraison du lin est vivement attendue. Elle ne dure que quelques jours, trois semaines tout au plus, et n'a lieu que le matin, au soleil. En l'observant de plus près, le lin nous offre une danse très appréciée. "Quand il y a une petite brise, on voit comme des vagues le long du champ", explique une spectatrice. Et ce qui plaît le plus, c'est cette couleur si particulière qui rappelle celle de la mer à seulement quelques mètres des champs. Dans la région, le climat est idéal pour faire pousser du lin. En fleur, il commence tout juste à faire du fil. Ce dernier sera récolté à partir de la mi-juillet.