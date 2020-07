A la découverte du train des Pignes

Une locomotive quasi centenaire, le train des Pignes, emmène dans son sillage des voyageurs émerveillés. Pour un trajet d'une heure entre Puget-Théniers et Annot, ils prennent le temps d'admirer le paysage d'autant plus que la vitesse de la machine ne dépasse pas les 40 km/h. Un voyage à travers les montagnes, mais également à travers les époques. Malgré le contexte sanitaire et une capacité d'accueil réduite de moitié, les touristes sont toujours au rendez-vous.