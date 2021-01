Le vallon de Champagny-le-Haut, en Savoie

Gérard Ruffier Lanche, dit "Moustache", est né dans à Champagny-le-Haut il y a 74 ans. Il passe ses journées à observer et à admirer les sommets. Un homme plein d'humour qui aime la solitude. Ancien moniteur de ski, il vit une grande partie de l'année dans un chalet plus haut, avant de redescendre en hiver. La culture montagnarde trouve ses lettres de noblesse à 1 400 mètres d'altitude. L'hiver peut être rude, avec des températures parfois extrêmes jusqu'à -25 °C. Ce n'est pas un hasard si la tour de glace, l'une des fiertés du plateau, y est implantée. "À partir de mi-novembre, le soleil disparaît parce que sa trajectoire est assez basse en hiver et il va commencer à revenir aux alentours du 30 janvier", explique Damien Souvy, guide de haute montagne. Pour découvrir le hameau de Friburge, il faut faire 30 minutes de marche. Au fond de cette vallée, Hélène Milliat sculpte le bois dans son atelier aux allures de cave voûtée. Elle vend ses créations aux touristes de passage. Cette Parisienne a tout quitté il y a 28 ans pour s'installer à Champagny-le-Haut avec son mari.