À la découverte du Ventoux : le trésor du village de Mormoiron

Mormoiron est perché en haut d'un monticule. Un petit village provençal dont les fontaines, les calades et les ruelles n'ont pas de secret pour Marie-Paule Cartoux. Si le village de son enfance a changé, les souvenirs, eux, sont bien présents. Revenir s'y installer après la retraite est donc une évidence pour elle. À quelques encablures du Ventoux, Mormoiron est une terre chargée d'histoire mais aussi de richesses minérales. L'ocre fut exploitée sur place entre le XIXe et le XXe siècles. Le grand-père de Mireille Ortuno creusait les minerais à la pioche dans ses galeries. Dans les anciennes carrières, la nature a repris ses droits, saison après saison. À l'automne, alors que le lierre accroché aux vieux murs se teinte de rouge, les pêcheurs profitent du calme pour taquiner le goujon avec plus ou moins du succès. C'est aussi la saison de la cueillette des olives. Yves et José, deux anciens citadins ont choisi Mormoiron pour s'y installer et y produire du vin ainsi que de l'huile d'olive. Le Ventoux n'est pas seulement un paysage mais aussi un terroir.