À la découverte du Ventoux : Séguret, l'un des plus beaux villages du pays

Entre les oliviers, sur un rocher, se cache un village perché. De l'autre côté du Ventoux, en s'aventurant entre les pierres, le temps s'arrête à Séguret. Environ 50 habitants vivent dans le vieux village avec ses ruelles pavées qui datent du Moyen Âge. Là-bas, les roses poussent sur les pierres anciennes. L'histoire est encore là. Un peu plus loin dans la plaine, Denis Vœux moule depuis trente ans les habitants du village, comme le boulanger. Le santonnier rend hommage à ses personnalités en passant l'histoire. Grâce à ses santons, les souvenirs d'antan restent. Les vignes de Jean-Luc Auffret, elles, ont 90 ans d'âge. Le vigneron cultive des cépages de grenaches. Avec le soleil du Vaucluse, la terre donne du raisin fruité et un vin aux arômes de fruit rouge. Pour lui, c'est le vin de la terre et du partage.