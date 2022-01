A la découverte du village de Bessans, en Haute-Maurienne

C'est chaque fois un cadeau du ciel. Au petit matin, une neige abondante recouvre le village, un instant comme suspendu... silencieux. Situé sur un haut plateau, Bessans est un village isolé de Haute-Maurienne. La neige le rend difficilement accessible pendant tout l'hiver. Ce qui donne l'impression aux 360 habitants d'être parfois coupés du monde. Mais les humains retrouvent leur sourire d'enfants et les animaux ne boudent pas leur plaisir. Bessans est un pays de légende et d'histoires locales. L'une d'elles a donné naissance à l'emblème du village : un diable plutôt sympathique. George Personnaz est sculpteur sur bois. À la belle saison, il façonne des diables qu'il vend en hiver aux touristes. À travers ses créations, il perpétue cette tradition née au XIXe siècle. Du côté de Thibaut Parrour, le froid n'a pas d'importance. Devant sa forge, ce coutelier est bien au chaud. Il modèle des tiges d'acier afin de les transformer en lame. Ce métier d'art lui permet de rester vivre au pays. Thibaut est fier d'entretenir un savoir-faire ancestral. TF1 | Reportage C. Buisine, J. Chaize