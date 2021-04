À la découverte du village de Daoulas, dans le Finistère

Ce matin-là, c'est la marée basse. Le village discret de Daoulas vit au rythme de l'océan entre la mer et la rivière. Il faut gravir la rue la plus emblématique du bourg pour en découvrir tous les charmes. L'ancienne école de Daoulas est un des lieux qui ont longtemps marqué l'histoire locale. Thomas Pensivy, brocanteur à l'atelier "Brokatom, nous y emmène. Il déniche des meubles des années 50-60 et les remet en état. L'historien Jean-Luc Deuffic, lui, est un passionné de la ville. "Il y avait tous les officiers de justice qui habitaient à Daoulas. Ils avaient les moyens de construire de très belles maisons et des chapelles, notamment celles de Sainte-Anne et de Saint-Roch", explique-t-il. Il faut déambuler dans les jardins de l'Abbaye pour remonter le temps. Fondée au XIIème siècle, elle était autrefois le point culminant du village. À Daoulas, les artistes et les artisans ont un refuge, la boutique d'Émilie. Celle-ci propose leurs œuvres. Et quand vient le soir, la marée haute donne à Daoulas un autre visage. C'est l'heure qu'ont choisi certains pour s'éloigner de leur village et naviguer vers l'océan.