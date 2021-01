A la découverte du village de Feissons-sur-Salins, en Haute-Savoie

Au pays des montagnes géantes, il est un village posé comme par mégarde à 1 300 mètres d'altitude. Depuis 300 ans, Feissons-sur-Salins et sa petite église contemplent l'horizon. Cette commune compte près de 200 habitants et autant de Tarines. Ces dernières sont des vaches qui ne craignent pas la blancheur aveuglante des sommets et qui offrent chaque jour un lait cru riche en protéines pour affronter les assauts de l'hiver. A seulement 20 ans, Adrien fabrique des tommes réputées dans toute la vallée. C'est un prodige de la raclette qui aime plonger dans les cuves pour enlacer son fromage. Un métier qu'il a choisi par passion. Par ailleurs, l'amour des fromages de caractère et de tradition se transmet comme un flambeau entre générations. Feissons-sur-Salins est un village qui sait garder ses jeunes talents. Il possède d'ailleurs le plus beau Belvédère de la Tarentaise offrant une vue imprenable presque rare. Un paysage qui donne une impression de grandeur, d'immensité et peut-être aussi de liberté.