À la découverte du village de Rieux-Volvestre en Haute-Garonne

À Rieux-Volvestre, la saison touristique est un peu difficile. Mais ce village a tant à offrir aux visiteurs, notamment sa cathédrale datant du XIVe siècle. Les premiers touristes arrivés sur les lieux s'adonnent à la randonnée, à pied ou à vélo. Les natifs, eux, aimeraient partager les trésors de leur village et savent des choses que personne ne sait.