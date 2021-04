A la découverte du village de Tourettes-sur-Loup dans les Alpes-Maritimes

Bien accroché depuis des siècles à son éperon rocheux, le village médiéval forme un rempart face à la Méditerranée. Les petites ruelles de Tourettes-sur-Loup ne se parcourent qu'à pied, entre passages voûtés, vieilles façades de pierre et porte du Moyen Âge. Des siècles d'histoire qu'on surplombe en gravissant le donjon de l'hôtel de ville. "Il y a deux portes à chaque entrée du village, qu'on fermait. On était complètement à l'abri et on pouvait surveiller et se défendre de l'ennemi", a expliqué Yvette Boselli, ancienne cultivatrice de violettes. Tourettes compte 4 000 habitants, et tous se connaissent. Le village fleuri est également connu pour les violettes et ses déclinaisons gastronomiques. Les anciens de Tourettes, eux, font la mémoire du village et racontent leurs souvenirs de jeunesse. Tourettes-sur-Loup s'est reconstruite grâce à des artisans comme Anne et Noël Vassard, à l'origine de plaques de grès émaillées qui égaillent le village. Une fierté partagée par la trentaine d'artisans du village, qui font aujourd'hui la richesse de l'un des plus beaux villages de l'Hexagone.