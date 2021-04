A la découverte du village d'Hell-Bourg à La Réunion

Des montagnes verdoyantes aux cascades et sources d'eau jaillissantes, le cirque de Salazie est le plus vert et le plus humide de La Réunion. Accroché au flanc du plus haut sommet de l'île, le piton des Neiges, à 950 mètres d'altitude, on retrouve le charmant village créole d'Hell-Bourg. Son histoire est multiple. Royaume de l'intérieur pour les esclaves d'abord, station thermale privée ensuite et puis le déclin en 1948 avec un cyclone qui tarit la source médicinale. Hell-Bourg n'attire alors plus personne. Depuis 1998, Hell-Bourg est classé parmi les plus beaux villages de l'Hexagone. Un label qu'il doit en grande partie à ses cases traditionnelles. Les maisons sont toujours là, comme figées dans le temps. Celle d'Angelo a la particularité d'être recouverte de bardeaux, le revêtement traditionnel par excellence. Impossible de venir à Hell-Bourg sans franchir un portail, celui de l'incontournable Maison Folio. Depuis, plus de 30 000 visiteurs y passent chaque année. Autre institution du village, la ferme piscicole. Ici, rien n'a changé depuis 70 ans.