Les baudets du Poitou

C'est un peu comme un gros nounours que l'on aurait monté sur des sabots. L'âne du Poitou est ébouriffé, un brin curieux mais surtout très attachant. Tessah Briantin, la jeune soigneuse, rend souvent visite à ses petits protégés et leur procure les soins nécessaires. Trois naissances en une semaine, il y a de quoi s'occuper. Mélanie Boursier, elle, travaille dans ce parc de Charente-Maritime depuis plus de dix ans. Une de leurs priorités est d'aider les petits à se nourrir. L'asinerie de baudets du Poitou est un lieu de sauvegarde de cette race qui a bien failli disparaître. Il y a un siècle, le baudet était très courant dans la région, reconnaissable à sa toison opulente et désordonnée. L'élevage compte aujourd'hui une dizaine d'individus qui repeuplent progressivement leur espace traditionnel. Pour sauver l'âne du Poitou, il faut des passionnés. Sur l'Île d'Oléron, l'animal a trouvé sa place et bon nombre d'occupations, grâce à Nicolas. Dans sa ferme équestre, se côtoient de magnifiques chevaux de traits poitevins, des mulets robustes et fiers, et des ânes de Poitou volontaires et très intelligents.