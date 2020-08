A la découverte d'un élevage de chameaux dans le Nord

Faute de pouvoir effectuer un safari sur les dunes du Sahara, rendez-vous dans le Nord, à Feignies, où l'on retrouve le plus grand élevage de dromadaires et de chameaux de l'Hexagone. Un pari hors du commun qu'a décidé de relever Julien Job, un amoureux de ces camélidés. A Feignies, plus personne ne s'étonne de voir passer une étrange caravane. Tous les week-ends, il s'organise une balade à dos de ces bêtes impressionnantes. Une expérience exceptionnelle à absolument tester.