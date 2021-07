A la découverte d'un fromage de chèvre exceptionnel au Pays basque

Au Pays basque, il est difficile de résister aux produits du terroir. On ne présente plus la charcuterie et le fromage mais depuis quelques temps, un petit nouveau a trouvé sa place dans le cœur des amateurs. A Urrugne, sur les hauteurs de Saint-Jean-de-Luz, Ladislas Olaizola a repris la ferme de ses parents. Eux travaillaient les vaches laitières mais lui s'est récemment lancé dans la production de fromage de chèvre. Ici, les 140 chèvres du troupeau donnent environ 200 litres de lait deux fois par jour. Les fromages sont fabriqués le matin et les petits chèvres extra frais peuvent être dégustés dès le lendemain. Ils sont généralement vendus après une semaine mais à chacun son affinage idéal. Ladislas vent ses productions à la ferme mais il descend avec plaisir au marché où il noue à la fois une relation professionnelle et amicale. Le jeune berger s'initie également à la cuisine de ses fromages avec Michel Niquet, un ami chef aussi talentueux que patient. Il nous fait découvrir plusieurs façons de déguster le fromage de chèvre, de l'entrée jusqu'au dessert.