A la découverte d'un jardin de fer dans la Vienne

Attention aux yeux, les fleurs de François Alix éclosent dans un feu d'artifice. Mais avant de planter ses fleurs d'acier, il nourrit d'abord les bébés chats trouvés et les volailles. Depuis trois ans, il crée son propre langage des fleurs chaque jour. L'endroit s'appelle "Magic Hortus". "C'est vraiment de l'horticulture. Voilà la cueillette du matin, des fleurs que j'ai soudées et peintes hier", raconte l'artiste ferrailleur. "J'ai besoin de mettre de la couleur dans ma propre vie, et si j'arrive à en mettre dans la vie des autres, c'est ce qui le plaît quand les gens viennent voir", ajoute-t-il. François Alix cultive son jardin avec du métal de récupération. Au milieu des couleurs, il y a un monstre sous un pont clin d'œil aux nymphéas de Monet. Pour les arbres, il faut prendre de la hauteur et sortir le matériel lourd. Pour l'instant, le jardin est confidentiel. Eddy, le copain du foot et ami de 40 ans, suit le chantier et conseille. Il y a aussi Bernard, le voisin, qui apporte des graines et de vraies fleurs. L'artiste ne sait pas où il s'arrêtera. Il dispose de quatre hectares, de tout son temps et d'une montagne de métal à souder.