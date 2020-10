A la découverte d’un marché du Nord

Si l'on s'en tient à la couleur du ciel ou au taux d'humidité, ce mardi ne sera pas la meilleure des journées. Toutefois, s'il est un endroit où on pourra retrouver un peu de couleurs, c'est bien le marché de Saint-André-lez-Lille (Nord). Entre le maraîcher et ses produits surprenants et la rôtisserie qui hésite encore entre deux saisons pour définir sa carte, il y a de quoi faire pour affronter le froid. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 6 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.