À la découverte d'un musée d'arts forains

Y a-t-il un âge pour s'émerveiller ? Toute sa vie, Jean-Paul s'est efforcé de répondre "non" à cette question. Il a créé un lieu célébrant le patrimoine du spectacle pour réapprendre aux gens à ouvrir les yeux et à rêver éveillé. Installée au milieu du musée, sa maison résume assez bien sa vie. Au lieu d'écouter son père qui l'aurait bien vu notaire, Jean-Paul choisit de tendre l'oreille aux objets qui l'entourent. Des histoires, il a voulu les raconter à son tour : d'abord antiquaire, marchand de pièces rares jusqu'à ce qu'il ouvre son musée. Il rassemble des objets stars des fêtes foraines d'autrefois, comme ce carrousel centenaire, un des plus grands du monde. Il l'a retrouvé il y a quelques mois avec sa fille et rêve de voir un jour le public remonter dessus. Pour cela, il n'a pas hésité à investir 800 000 euros. C'est un passé à ressusciter. Une mémoire rénovée pièce après pièce dans son atelier. Ce regard, il l'a légué à ses filles. Clémentine a grandi sans cesser de s'émerveiller. Bientôt, ce sera à elle de faire rêver.