À la découverte d'un parc d'attraction suspendu dans les arbres en Savoie

C'est l'attraction de l'été dans la station de ski "Le pays suspendu des géants" à Aillon-le-Jeune (Savoie). Des centaines de mètres de filets suspendus dans les arbres. Il faut dire qu'il n'y a pas meilleur terrain de jeu pour les enfants. Toboggans, balançoires, tunnels... une cour de récré de 7 000 m². Mais pour Noé, il n'y a qu'un seul endroit où passer sa journée : le trampoline. Pour se défouler à plus de dix mètres de hauteur par endroits, mieux vaut ne pas avoir le vertige. Aucun problème pour Maël, il se sent en sécurité, notamment grâce à la présence des filets. À 1 000 mètres d'altitude, cette station de ski souffre du manque de neige en hiver. Alors, pour continuer d'attirer, elle doit se diversifier. "Ça nous permet de travailler de manière plus longue dans l'année, d'envisager des ouvertures aux ailes de saison avec une clientèle très locale", a confirmé son responsable. Un succès qui n'est pas prêt de s'arrêter. Installés l'été dernier, ces filets sont modulables pour proposer de nouveaux parcours les prochaines saisons.