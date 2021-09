A la découverte d'un petit coin de paradis caché à Saint-Ferréol-Trente-Pas

Pour atteindre ce coin de la Drôme, il faut traverser les gorges de Trente-Pas. C'est le royaume du minéral où seuls planent les vautours, un autre monde. A l'abri des hautes falaises des Baronnies se découvre Saint-Ferréol-Trente-Pas. Le paradis est un bout du monde de 260 habitants. Dans son camping du même nom, la seule musique que vous entendrez est le murmure de la rivière. Seulement, l'établissement n'ouvre que pour les vacances. Touristes en quête de simplicité et de silence, vous êtes au bon endroit. "On vient chercher du repos, du soleil et de la quiétude", lance l'un d'entre eux. Pour ceux qui y vivent, le bonheur est simple comme un rayon de soleil. Un endroit où les animaux comme les hommes savourent le goût de la liberté. Gilles et Michèle ont choisi, ils n'en repartent plus. Tous les jours désormais, ces jeunes retraités arpentent avec leurs chiens les chemins de randonnée. Promis, nous garderons le secret de Saint-Ferréol-Trente-Pas, un petit jardin dans les montagnes des Baronnies où il faudra venir sans faire de bruit.