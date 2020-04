A la découverte d'un Rocamadour confiné, où le temps semble s'être figé

Le long de sa falaise, le temps semble suspendu à Rocamadour (Lot). En cette période de confinement, le silence s'est emparé de la cité médiévale. Seules les cloches et quelques oiseaux dans le ciel osent encore le défier. Dans les rues fréquentées chaque année par des millions de touristes, la vie s'est arrêtée. Une sensation à la fois bizarre et agréable pour les habitants, confinés chez eux, qui redécouvrent leur village autrement.