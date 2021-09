A la découverte d’un verger extraordinaire à Manosque

Bourjassotte, barbentane, perdrigon... des noms pittoresques à croquer. Ce sont des fruits dont on a oublié les noms. Des variétés anciennes pour la plupart disparues des étals. Nous voici en visite au Conservatoire d'arbres fruitiers de la Thomassine. Ici, il y a des oliviers, des grenadiers, des figuiers, une trentaine d'espèces et plus de 400 variétés. Rien que des figues, il y en a 28 sortes méconnues. Emblèmes du berceau méditerranéen, certaines ont la peau épaisse et d'autres pas. Du noir au jaune, il y en a même des panachés. Surprise encore du côté des pommiers, où parfums et saveurs d'enfance ressurgissent. C'est donc une visite où à l'occasion, des confréries viennent conter les traditions locales de conservation des fruits. A travers la vente des fruits, jus, confitures, le domaine de la Thomassine popularise ces variétés anciennes oubliées et surtout incite le public à s'approprier ce patrimoine dans toute sa diversité. Avec des dons, une association a aussi créé un verger collectif dans un village de Reillanne.