À la ferme, la vente directe se réinvente

D'ici quelques minutes, ces radis encore terreux, fraîchement arrachés, seront mis en vente directement chez Benoît, le producteur. En libre accès dans ces casiers pour les clients comme François, un habitué. Ici, les prix n'ont pas augmenté. Pourtant, tout est plus cher à produire. L'an dernier, la salade coûtait 32 centimes à ce maraîcher. Cette année, c'est 15 centimes de plus. Pour conserver sa clientèle, Benoît a baissé ses marges et augmenté le nombre de produits dans ses casiers. Nos agriculteurs font des efforts et diversifient pour continuer d'attirer les clients. La diversification, c'est aussi le secret de la ferme Martin. On y trouve des pommes de terre à 36 centimes le kilo, produites sur place, mais aussi de la viande, du fromage, des laitages. Léonard repart chargé. Pour ne pas répercuter les hausses de prix sur ses clients, Xavier a été obligé de réduire ses marges de 20% à 12%. Enfin, le blé produit sur l'exploitation sert désormais à nourrir les poules. Ce qui permet de maintenir la barquette de 30 œufs à 5,90 euros, contre près de 9 euros en grande surface. TF1 | Reportage M. Debut, M. Fiat, B. Agirbas