A la foire aux arbres de Lisieux, des conseils pour les apprentis jardiniers

La 561ème édition de la foire aux arbres de Lisieux a eu lieu le week-end du 29 février 2020. L'occasion pour les jardiniers amateurs de faire des emplettes et de prendre quelques conseils. Malgré les températures douces de cet hiver, de nombreux pépiniéristes conseillent de laisser passer les saints de glace et d'attendre la mi-mai avant de planter. Les gelées risqueraient de contrarier une floraison précoce.