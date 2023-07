À la fraîche, des matinées bien remplies

Pour échapper à la chaleur, les habitants de Prades ont tous eu la même idée ce mardi matin : "On change les habitudes. Au marché, on essaye de venir relativement tôt" ; "Je suis allé au jardin, et à huit heures déjà je commençais à dégouliner". Alors pour tenir, il faut adapter aussi ses habitudes alimentaires, le thermomètre affichera jusqu'à 40 degrés aujourd'hui dans l'arrière-pays. Certains n'ont pas le choix, pour Romain et Pierre ce matin, ce sera canicule et fournaise. Bien s'hydrater, mais aussi trouver quelques techniques pour supporter la chaleur. Cet artisan verrier, par exemple, a investi dans plusieurs gadgets. Il fait déjà 30 degrés à dix heures, et les rues de Prades se vident. Il a fallu changer les horaires d'ouverture du magasin. Mais où sont les habitants lorsque le thermomètre grimpe ? Avec 36 degrés à l'ombre, ce couple n'a pas d'autres choix que de se calfeutrer à l'intérieur. Le département des Pyrénées-Orientales a été placé en vigilance orange canicule jusqu'à mercredi matin. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia