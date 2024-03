À la mairie, l'intelligence artificielle au bout du fil

En appelant la mairie de Plaisir (Yvelines), ce n'est pas une secrétaire qui décroche, mais un agent un peu particulier. Optimus, c'est de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas un robot, mais un logiciel programmé pour répondre à 284 questions, de l'inscription des enfants à la cantine, au renouvellement des pièces d'identité. Quand l'intelligence artificielle ne sait pas répondre, il passe l'une des deux standardistes à son poste en mairie. Cette nouvelle technologie coûte à la commune 10 000 euros par an. Dans la commune de Saint-Savin (Isère), l'intelligence artificielle a permis de repérer 20 fuites dans les canalisations en à peine dix jours. Tout se fait depuis un ordinateur, les ingénieurs y renseignent différentes données : les matériaux des canalisations, leur âge, les fuites déjà observées et le type de sol. Avec toutes ces informations, l'intelligence artificielle indique les rues les plus susceptibles d'avoir des fuites. Grâce à cet outil, en un an, la commune a pu éviter une perte de 150 mètres cubes d'eau. TF1 | Reportage M. Ravier, R. Roiné