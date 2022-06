A la maison, les bons gestes pour économiser l’énergie

C'est l'heure de vous préparer à manger, avec au menu, des pâtes. "Le moment de faire bouillir votre eau, mettre un couvercle permet de diviser par quatre votre consommation de gaz ou d'électricité, durant toute la cuisson", précise Cyril Adriaens-Allemand. L'idéal serait même de chauffer l'eau dans la bouilloire pour économiser 40% d'énergie supplémentaire. Précisons que pour le réfrigérateur, la bonne température varie entre 4 °C et 5 °C, contre -18 °C pour le congélateur. Comme c'est l'été, sachez que : "choisir un ventilateur plutôt qu'un climatiseur, c'est loin d'être anecdotique pour vos factures. C'est en moyenne 30 fois moins d'énergie consommée". Au quotidien, on a la télévision, l'imprimante branchée juste à côté, et avec elle il y a toute une série d'appareils dont vous n'avez pas l'usage en permanence. Une fois la journée passée, il vous est conseillé de les éteindre. Ce geste peut vous permettre d'économiser 10% d'électricité. Dans la salle de bain, si vous n'avez pas de programme "éco", laver à 30 °C c'est trois fois moins d'énergie qu'à 90°C. Le linge, lui, est toujours mieux asséché sur votre étendoir plutôt que dans le sèche-linge. Selon nos calculs, en additionnant tous ces gestes, vous pouvez économiser jusqu'à 200 euros en moyenne par an. TF1 | Reportage C. Adriaens-Allemand, C. Moutot