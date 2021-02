A la montagne, les enfants peuvent chausser les skis

A Pralognan-la-Vanoise (Savoie), les enfants peuvent profiter de la station de ski durant les vacances. Ce mardi matin, les parents déposent leurs petits à leurs cours, non sans une pointe de culpabilité. Toutefois, ils les estiment chanceux de pouvoir skier. A croire même que certains parents seraient jaloux de leurs enfants. Mais tous essaient de garder un œil sur leurs petits protégés tout en se faisant discret pour ne pas les déconcentrer. "On prend le temps de regarder nos enfants s'amuser", confie un père de famille. C'est aussi l'occasion pour les parents de constater la progression de leurs enfants. "Une fierté pour papa et maman" comme le confient des parents. Un plaisir partagé par les moniteurs comme Victor Seyller. Il souhaite leur faire découvrir les plaisirs de la montagne et de nouvelles sensations pour qu'ils aient envie de continuer et devenir "de petits champions". Grâce à une dérogation, les adolescents du ski club se sentent privilégiés. "On a une sensation de liberté comme si on était resté confiné, puis on peut s'échapper", explique l'un d'eux.