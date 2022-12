À la montagne, sans se ruiner

On aurait juré qu'ils ne venaient que pour une seule chose : une vue à couper le souffle sur le mont Blanc et le lac Léman. Mais à Bernex (Haute-Savoie), si vous lisez bien les étiquettes, vous comprendrez ce qui attire vraiment les vacanciers. Le tarif est beaucoup plus accessible par rapport aux autres stations. Près de 24 euros le forfait en moyenne, trois fois moins cher que dans les autres grandes stations. Au total 70 euros la nuit pour deux personnes et quinze euros pour la location de matériel. Ce sont les tarifs parmi les moins chers du pays avec pourtant 50 kilomètres de piste et des canons à neige. La station de ski est indépendante et est gérée par monsieur le maire qui calcule tout. Pour attirer du monde, on mise aussi sur d'autres activités à petit prix comme la raquette, la luge ou bien la patinoire aux tarifs imbattables. Un succès qui a permis à la station d'ouvrir trois nouveaux restaurants en deux ans. Comme une ancienne chèvrerie où l'on sert désormais les classiques comme la raclette. Entre Noël et le jour de l'an, les réservations sont en hausse de 10%. TF1 | Reportage G. Charnay, Q. Russel