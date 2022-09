À la pêche aux homards à Saint-Pierre-et-Miquelon

Ce port était une escale pour des chalutiers du monde entier à l'époque des grandes pêches sur les Bancs de Terre-Neuve. Depuis le moratoire de la morue, il y a tout juste 30 ans, seule une dizaine de petits bateaux locaux pêchent encore autour de Saint-Pierre-et-Miquelon. Agathe Schmid fait partie des quelques jeunes qui veulent croire dans un nouvel avenir de la pêche sur l'archipel. Avec Yohan, son compagnon, ils viennent d'acheter un bateau. Née dans les Alpes, elle a découvert le métier en Alaska, après un tour du Pacifique sur son voilier. Puisque la pêche à la morue a disparu, la flottille s'est reportée sur les espèces abondantes, notamment le crabe des neiges et le homard. Yoann Busnot, lui, est né sur l'île. Comme quelques jeunes, il tente un retour à la pêche. Ils ont ça dans le sang. Toutes les familles de l'archipel ou presque descendent d'ancêtres pêcheurs. Des Normands, des Basques, des Bretons qui ont peuplé ces îles depuis deux siècles. Il y a à peine plus de 50 ans, plus de 500 bateaux faisaient vivre les petits pêcheurs côtiers. TF1 | Reportage L. Giraudineau, S. Guerche