À la plage avec les premiers vacanciers à Cannes

Prenez un air à 25 degrés, ajoutez-y du sable et du soleil et vous obtiendrez la meilleure recette des vacances. Des amis retraités, originaires des quatre coins du pays se retrouvent chaque été sur cette plage. "Depuis 1980, on vient ici" ; "C'est le paradis, c'est le bonheur, pendant quatre semaines" ; "Chaque année, on vient chercher le soleil, les amis", lancent-ils. On prend enfin le temps après une année de travail. Ces vacances, ce couple les attendait avec impatience. Se baigner, lire bronzer ou jouer dans le sable, à chacun sa façon d'en profiter. "Matin, c'est plage. L’après-midi, une petite sieste pour les petits et après, c'est piscine" ; "On fait des petits châteaux de sable. On joue un tout petit peu. On profite de la mer", confient des vacanciers. Sur la Côte d'Azur, le beau temps est prévu pour durer. Oubliez donc montres et emplois du temps, les vacances au gré des envies sont toujours les plus délicieuses. TF1 | Reportage V. Capus, C. Guérard