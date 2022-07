A la plage, chacun cherche sa place

Jean-Marie a trouvé l'emplacement idéal. Et pour ça, il s'est réveillé très tôt ce mardi matin : "on s'est levé vers 5h30-6h quand même. C'est de la stratégie". Être un fin stratège de la plage, tout un art. Car à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), les places partent vite. A chacun sa technique, ces Marseillais sont des habitués : "c'est le coin le plus prisé, alors, on est à l'aguet, dès qu'il y a quelqu'un qui s'en va, on vient vite s'installer". Certains sont en quête de tranquillité, d'autres, de sécurité. Ce couple cherche le meilleur endroit pour planter son parasol et ce n'est pas gagné. A dix heures, déjà plus un mètre carré pour poser sa serviette. Nous partons donc à la recherche des coins secrets, et ça se mérite. Linda profitera encore quelques heures avant de se mettre au frais, loin de l'agitation de la plage. TF1 | Reportage C. Gerbelot, P. Fontalba